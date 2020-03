Coronavirus : la France est au stade 2 sur 3 de l'épidémie

Face au Covid-19, le gouvernement se base sur un plan élaboré en 2011 après une épidémie de grippe. La France est actuellement en phase 2. Le virus circule dans le pays et il s'agit de freiner la propagation du coronavirus en prenant plusieurs mesures : fermetures de crèches et d'écoles, restrictions de visites dans les maisons de retraite, limitation des déplacements, annulation des rassemblements.

Ligue 1 et Top 14 épargnés

De nombreux grands événements ont ainsi été annulés : carnaval d'Annecy (Haute-Savoie), salon de l'immobilier à Cannes (Alpes-Maritimes), salons du Tourisme et du Livre à Paris. Pour l'instant, les matchs de rugby et de football ne sont pas remis en cause, car ils ne se tiennent pas dans un lieu confiné. Le stade 3 ensuite peur durer de huit à douze semaines. Le gouvernement tentera d'atténuer les effets de la vague épidémique avec le renfort des professionnels de santé et des forces de l'ordre, l'enseignement à distance, des restrictions drastiques de déplacements et le recours au chômage partiel avant que la situation ne revienne à la normale.