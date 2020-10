Coronavirus : la fermeture des salles de sport est "un coup de massue", les clubs sont en "danger", alerte le président du CNOSF

Denis Masseglia estime la décision de fermer les salles de sport aux adultes difficile à accepter. D'abord parce que les gérants ont mis en place des protocoles sanitaires stricts et puis parce que la pratique du sport permet, selon lui, de mieux se défendre contre le Covid-19.

La fermeture des salles de sport, des gymnases et des piscines dans les zones d’alerte maximale est "un coup de massue" qui met en "danger" les clubs et les fédérations, a alerté Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), mardi 6 octobre sur franceinfo. "À partir du moment où des protocoles stricts sont mis au point, et où toutes les garanties sont apportées pour que le fonctionnement sportif puisse se faire, c'est difficile à comprendre", a-t-il ajouté.

Êtes-vous inquiets pour la survie de certains clubs ou certaines fédérations ?

Denis Masseglia : Je ne dis pas qu'on est en mode survie, mais on n’en est pas loin. On comprend d'autant moins [la décision de fermer les salles de sport] que beaucoup ont travaillé durement pour avoir des protocoles extrêmement stricts. L'interdiction nous tombe dessus comme un coup de massue.

Mais comprenez-vous tout de même le point de départ qui a conduit à cette décision : la précaution sanitaire ?

Elle avait été parfaitement comprise au moment du confinement. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que toutes les précautions ont été prises. Qu'il y ait parfois des enquêtes dans des clubs qui pourraient ne pas les respecter, je pourrais le comprendre. Mais à partir du moment où des protocoles stricts sont mis au point, et où toutes les garanties sont apportées pour que le fonctionnement sportif puisse se faire, c'est difficile à comprendre.

Mettez-vous à la place d'une salle de sport qui a mis des plexiglas entre chaque appareil, on lui dit, du jour au lendemain, que le lieu est quand même un lieu de contamination, ce n’est pas simple à admettre, sans aucune statistique, sans que l'affirmation soit étayée par une quelconque conclusion en ce sens ! Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif françaisà franceinfo

Et vous l’avez écrit dans une tribune au Journal du Dimanche, il y a deux jours : ces fermetures sont d’autant plus dures à accepter qu’on se bat mieux contre le Covid dans un corps de sportif ?

Je crois que c'est l'essentiel. On a pu voir avec la période de confinement combien il était important d'avoir une pratique régulière et appropriée, et que ceux qui l’avait avait davantage de capacité à se défendre. Donc, on aurait pensé, nous, qu’on allait mettre le sport au cœur d'un projet de société. Ce n’est pas tout à fait le cas. Et puis, la difficulté va venir en termes économiques parce que ne plus permettre aux adultes de pouvoir pratiquer dans un club, cela va avoir de lourdes conséquences pour eux et pour les fédérations. On met tout en danger.