Coronavirus : la distribution de masques bat son plein

Partout en France, on s’affaire afin de distribuer des masques gratuits. À Paris, la distribution se fera dans les pharmacies après avoir pris rendez-vous et rempli un formulaire sur le web. À Colombes (Hauts-de-Seine), la commune en distribue en mairie et dans les écoles. Une initiative appréciée par ses citoyens.

Au moins un masque par Français le 11 mai

Dans l'Ain, à Montluel, depuis lundi 4 mai, la commune répartit sa commande de 7 000 masques en en distribuant un par habitant. Seul un justificatif de domicile est nécessaire pour obtenir un masque. Des masques lavables, réutilisables 25 fois, dont le coût pour la ville est estimé à 21 000 euros. "C'est un geste important financièrement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés de la part de l'État pour trouver des masques et les distribuer", indique Romain Daubié, maire de Montluel. En Alsace, l’armée est appelée en renfort pour fournir des masques au plus vite. Il faut que tous les Français aient au moins un masque lundi 11 mai.