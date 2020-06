Coronavirus : la crise a accentué les inégalités et a coûté cher aux Français

Des inégalités de plus en plus fortes : 41% des Français se disent impactés financièrement par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. C’est le cas par exemple de 74% des commerçants, 59% des chômeurs et 56% des ouvriers. Des publics déjà fragilisés dont le pouvoir d’achat continue de diminuer. Les femmes seules avec enfants et les familles nombreuses voient leur budget alimentation exploser ces dernières semaines en raison du confinement : +55% sur le ticket de caisse.

Pour éviter le pire, une partie des ménages les plus modestes a fait des demandes de report, voire d’aménagement de crédits. En face, 75% des ménages avec des hauts revenus, notamment les cadres et les propriétaires, déclarent ne pas être touchés par la crise. Mais les Français sont peu optimistes : pour la moitié d’entre eux, le pire est encore à venir. Le gouvernement estime que le PIB va plonger de 11% en 2020.

