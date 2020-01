Coronavirus: la course contre la montre en Chine

Un mois après son apparition, le Coronavirus a déjà tué 27 personnes. Un contre la montre est lancé pour construire un hôpital en un temps record. C’est un véritable balais mécanique avec des dizaines de pelleteuses qui aplanissent un terrain. A perte de vue, des camions sont en attente. D’ici le 3 février, un hôpital de 1 000 places doit être opérationnel pour recevoir les personnes infectées. Les autres hôpitaux de Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants, ont été pris d’assaut.

Des patients inquiets

Les queues s’allongent dans les services d’urgence. Le personnel en combinaison de protection est débordé face à des patients inquiets. "C’est normal d’attendre longtemps mais on est surtout préoccupés par la propagation du virus", confie l’un d’entre eux. La ville est coupée du monde. Les autoroutes sont bloquées et les retardataires obligés de faire demi-tour. Les avenues sont désertes et les magasins ont baissé leur rideau. Dans les marchés, la pénurie s’installe. Au-delà de Wuhan, une dizaine de ville de la province sont également confinées.