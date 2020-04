Coronavirus : "La Corée du Sud était préparée", selon Juliette Morillot

Quelles sont les qualités de la Corée du Sud qui lui servent dans cette épidémie ? "Ses principales qualités sont d'abord la rapidité et la réactivité, elle a dès le 20 janvier pris des meures extrêmement importantes et décidé de tester. Elle était préparée à ça car elle se souvenait d'une gestion calamiteuse de l'épidémie de 2015. Elle a appris de cela et elle était prête. Hasard extraordinaire, le 17 décembre dernier, elle a fait une répétition générale avec un cas venu de Chine. Elle était prête à réagir. Et [il y a] le sens de responsabilité civique aussi ou le 'nous' est plus important que le 'je' (…) Le côté haute technologie aussi. Les Coréens proposent toujours des choses un peu extraordinaires. On agit vite, on est efficaces et on est ordonnés", décrit la spécialiste de la Corée.

La transparence

Le nombre de décès est bas. Y'a-t-il des doutes à avoir sur la communication des données ? "La Corée est une démocratie et la transparence est une des grandes qualités du gouvernement coréen on peut leur faire confiance. On est à 164 décès en Corée du sud, alors qu'elle a flambé au début du mois de février. Mais on teste, après on trie et enfin on place en quarantaine les malades", met en avant Juliette Morillot.

Le JT

