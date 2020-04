Coronavirus : la Corée du Sud a de l'expérience

La Corée du Sud aurait-elle l'expérience d'autres épidémies dans la lutte face au coronavirus ? Selon la journaliste Juliette Morillot, "Bien évidemment, la Corée du Sud bénéficie de son expérience puisqu'en 2015, elle a eu à affronter une épidémie, le Mers, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et ça s'est très très très mal passé. Ça a été un chaos total et on a reproché au gouvernement son manque de transparence. Mais ils en ont tiré les leçons",

Une stratégie de tests à grande échelle

Le premier décès du coronavirus remonte au 20 février alors qu'en France il remonte au 19 février et la spécialiste de la Corée du Sud insiste sur les deux trajectoires différentes et la stratégie : la stratégie sud-coréenne est basée sur des tests à grande échelle sur les personnes qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques et les tests sont rapides avec des résultats qui tombent au bout de quatre heures.

