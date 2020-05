Coronavirus : la compagnie aérienne Ryanair prévoit jusqu'à 3 000 suppressions d'emplois

La compagnie précise que ses vols seront à l'arrêt jusqu'au mois de juillet au moins. Et qu'il faudra attendre deux ans, soit l'été 2022, pour un retour à la normale.

Ryanair entre en zone de turbulences. La compagnie aérienne à bas coût a annoncé, vendredi 1er mai, qu'elle allait supprimer jusqu'à 3 000 emplois, principalement parmi les pilotes et le personnel navigant, en raison de la paralysie du transport aérien en pleine pandémie de coronavirus.

>> Coronavirus : suivez les effets de l'épidémie dans notre direct

Le transporteur aérien irlandais, qui emploie 19 000 personnes, précise dans un communiqué que ses vols seront à l'arrêt jusqu'au mois de juillet au moins, et qu'il faudra attendre deux ans, soit l'été 2022, pour un retour à la normale.

Baisses de salaire et congés sans solde

Le groupe Ryanair va engager des consultations avec les syndicats et précise que ce plan de restructuration, qui prévoit des fermetures de bases, concernera l'ensemble de ses marques, dont Ryanair, la plus connue, mais également l'autrichienne Lauda, la maltaise Malta Air et la polonaise Buzz. La compagnie prévoit par ailleurs que des salariés prendront des congés sans solde et que d'autres subiront une réduction de 20% de leur salaire.

Le directeur général du groupe, Michael O'Leary, avait déjà baissé de 50% son salaire pour avril et mai, et va désormais étendre cette mesure pour le reste de l'exercice annuel, soit jusqu'à mars 2021.

Ryanair est contraint en outre de revoir ses projets de croissance et de commandes d'avions. Il dit être en négociations avec Boeing pour réduire le nombre de livraisons prévues durant les 24 prochains mois, ce qui permettait à la compagnie de faire de considérables économies.