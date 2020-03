Coronavirus : la chloroquine, au cœur de tous les débats dans le secteur médical

Le grand public ignorait jusque-là son nom. La chloroquine, et son dérivé l’hydroxychloroquine, fait beaucoup parler d’elle dans la lutte contre le coronavirus. Commercialisée sous plusieurs noms selon les pays et les laboratoires, cette molécule aux propriétés antivirales a l’avantage d’être déjà disponible et bon marché.

Un traitement qui peut être poursuivi en dehors des hôpitaux

Dans quel cadre la prescrire ? Un décret publié le jeudi 26 mars a fixé les règles. "On commence le traitement à l’hôpital pour une forme sévère ou oxygéno-dépendante, c’est à dire qui a besoin d’oxygène. Et ce traitement pourra être poursuivi en ville dans un deuxième temps. Les médicaments sont délivrés par des pharmaciens hospitaliers", répond le docteur Xavier Lescure, infectiologue à l’hôpital Bichat, à Paris.

