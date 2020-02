Coronavirus : la Chine isolée du reste du monde

Le coronavirus inspire la peur dans de plus en plus de pays. Craignant de voir le virus infecter leur population, la Russie, la Mongolie et Singapour ont décidé de fermer leurs frontières avec la Chine. Des compagnies aériennes ont choisi de ne plus assurer de liaisons avec la Chine continentale, à l'image d'Air France qui compte faire perdurer cette mesure au moins jusqu'au 9 février prochain.

Quarantaine obligatoire aux États-Unis

Les États-Unis n'ont pas tardé à prendre des mesures radicales face à cette menace. A partir du dimanche 2 février, les voyageurs non-américains étant allés en Chine dans les 14 derniers jours seront refoulés. Les citoyens américains seront, eux, placés immédiatement en quarantaine durant deux semaines. Un des ambassadeurs chinois à l'ONU a jugé ces décisions "excessives". La directrice du FMI Kristalina Georgieva prédit des conséquences économiques importantes en raison de la situation chinoise.