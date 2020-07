Coronavirus : la Belgique durcit le ton

Un café, l'addition et votre numéro de téléphone. À partir du samedi 25 juillet 2020, les consommateurs devront laisser leurs coordonnées dans les cafés, hôtels et restaurants belges. Le but ? Identifier les personnes testées positives au Covid-19 alors que le nombre de cas est en pleine résurgence en Belgique. Les autorités belges ont donc décidé de durcir les mesures en vigueur. "On prend des mesures pour éviter de reconfiner à tout prix ici ou dans les communes alentour", explique un habitant de Menin, une ville frontalière avec la France.

"Nous envisageons peut-être de devoir fermer cette frontière"

De l'autre côté de la frontière, le maire de Halluin (Nord) suit de très près la situation. "Nous envisageons peut-être de devoir fermer cette frontière", déclare le maire Jean-Christophe Destailleur. En Europe, le cap des 3 millions de cas de Covid-19 a été franchi.

