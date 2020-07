Coronavirus : l'ouverture des frontières pose question

L’épidémie de Covid-19 continue de plonger une grande partie du monde dans une situation de crise sanitaire. La première phase a été difficile à contrôler mais, selon certains scientifiques, une seconde vague pourrait avoir lieu. "Elle est dû à l’ouverture des frontières, notamment aux travailleurs", souligne le sociologue Rigas Arvanitis, invité du journal de 23 heures.

Vers un retour en arrière

Pour tenter de faire face à l’épidemie de Covid-19 et freiner sa propagation, plusieurs pays prennent des mesures limitant fortement des déplacements. Se tourne-t-on vers une démondialisation en terme de transports et de mouvement ? "Je n’y crois pas trop notamment parce que la mondialisation elle a été multiple. (…) A quoi donne-t-on de la valeur ? Dans notre société, dans notre économie, on donne de la valeur à ce qui bouge", insiste Rigas Arvanitis.