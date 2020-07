Coronavirus : faut-il se préparer à une deuxième vague de l’épidémie ?

C’est la confrontation de plusieurs études dans différents pays touchés par le Covid-19 qui permet de mieux comprendre comment le virus se transmet. “On sait maintenant qu’un quart des personnes infectées sont asymptomatiques et que la moitié des contaminations se produit avant que la personne contagieuse ne déclare des symptômes. Et c’est même là que le risque est maximal. On peut transmettre le virus trois jours avant l’apparition des symptômes et huit jours après leur disparition”, explique la journaliste Valérie Heurtel en direct du plateau du 13 Heures.



“Il faut se préparer à une deuxième vague ”

Cela n’est pas une bonne nouvelle. “Car cela signifie que quelqu’un qui tombe malade, a déjà contaminé plusieurs personnes d’où la nécessité de se protéger et de protéger les autres”, indique la journaliste. Les autorités de santé redoutent un rebond de l’épidémie. “‘Il faut se préparer à une deuxième vague’, c’est ce qu’a dit Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. La France est en train d’ailleurs de reconstituer son stock de matériel médical pour les soignants”, poursuit Valérie Heurtel.