Coronavirus : l'Italie confinée, une mesure inédite

Il s'agit de mettre au niveau national les mesures adoptées contre le Covid-19 quelques jours plus tôt pour la Lombardie et les 14 provinces du nord de l'Italie. Les entreprises resteront ouvertes. Les employés pourront s'y rendre s'ils veulent travailler et s'ils ne peuvent pas faire du télétravail. Sinon, tout est fermé en Italie : musées, écoles, activités de loisirs jusqu'au 3 avril. L'objectif est que la population reste chez elle, que les habitants rencontrent le moins de gens possible pour limiter au maximum la propagation du coronavirus.

Mesure historique

C'est une mesure de confinement à l'échelle d'un État. Du jamais-vu dans le monde. Il y a eu plus de 460 décès et 733 personnes sous thérapie intensive lundi soir. Cela ressemble à une mesure de la dernière chance. Le premier objectif est de réduire le nombre de nouveaux cas de coronavirus.