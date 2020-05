Coronavirus : l'hôpital de Colmar sur les traces du patient zéro

À chaque crise sanitaire, vient la recherche du patient zéro, et l'épidémie de Covid-19 n'en fait pas exception. En France, plusieurs hôpitaux et instituts parcourent leurs dossiers et archives médicales afin de retrouver ce mystérieux patient. En Alsace, des scientifiques ont fait une découverte : des cas de Covid-19 pourraient être apparus dès la mi-novembre 2019. Des malades isolés, non-diagnostiqués, auraient répandu le virus sur les marchés de Noël, lors des fêtes de famille.

"On ne connaissait pas à l'époque les signes du Covid"

C'est l'hypothèse du docteur Michel Schimitt, médecin chef du département d'imagerie médicale de l'hôpital Albert Schweitzer, à Colmar (Haut-Rhin). II a passé au crible les scanners de près de 2 500 patients de son hôpital. Une image caractéristique du Covid-19 apparaît le 16 novembre. "On est nombreux à avoir trouvé des images qui ne correspondaient pas à grand-chose, du moins pas ce que l'on connaissait. On ne connaissait pas à l'époque les signes du Covid."

