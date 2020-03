Coronavirus : l'Europe se cloître

En Espagne, quatre communes de Catalogne ont été placées en quarantaine. Les allées et venues des 70 000 habitants concernés sont contrôlées. Dans la péninsule, les cas se multiplient à une vitesse exponentielle. Il y a plus de 3 000 malades et 84 morts. Décontamination des transports publics, fermeture de tous les établissements scolaires. À partir de lundi 16 mars, 10 millions d'élèves devront rester à la maison.

Toute l'Europe se confine

De nombreux monuments sont fermés comme le musée du Prado à Madrid (Espagne) ou encore la Sagrada Familia à Barcelone. La Belgique compte au moins 556 cas. Le gouvernement a décidé l'annulation de toutes les activités culturelles et la fermeture des cafés, restaurants et des discothèques jusqu'au 3 avril. Les Italiens apprennent à vivre confinés. Jeudi 12 mars, un vol spécial en provenance de Chine est arrivé. Neuf experts du Covid-19 sont arrivés avec plusieurs tonnes d'aide sanitaire destinée à aider le pays européen le plus touché par l'épidémie.

