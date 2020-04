Coronavirus : l'Europe débloque 500 milliards

Bruno Le Maire victorieux et soulagé après trois jours de négociations très tendues. Jeudi 9 avril, les Vingt-Sept se sont mis d'accord pour débloquer 500 milliards d'euros pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus, dont 100 milliards pour financer le chômage partiel. Le but : éviter les licenciements et faire en sorte que l'économie reparte une fois que la crise sanitaire sera terminée. La Banque européenne d'investissement, de son côté, va octroyer 200 milliards d'euros d'aides aux PME. Enfin, 240 milliards d'euros seront dédiés à financer des dépenses de santé.

Un sujet tabou divise encore les pays

"Les Vingt-Sept conviennent qu'il faudra aller encore plus loin avec un fonds de relance. Le principe a été évoqué mais il n'est pas gravé dans le marbre. C'est un sujet tabou qui divise les pays, entre certains, comme la France, qui veulent mutualiser la dette, et d'autres, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui ne veulent surtout pas", explique Valéry Lerouge, envoyé spécial France Télévisions à Bruxelles (Belgique).

