Coronavirus : l'Eurogroupe trouve un accord de soutien aux économies

La situation s'est débloquée en milieu de soirée, jeudi 9 avril. "C'est un accord qui va rassurer les marchés financiers et les citoyens européens. La réunion des ministre des Finances européens avait commencé avec 4h30 de retard et, d'emblée, le président portugais de l'Eurogroupe avait prévenu : 'J'espère que cette fois nous serons tous à la hauteur'. Le compromis a été trouvé à l'arrachée et Bercy affirme même que les négociations ont été violentes", détaille Pascal Verdeau, envoyé spécial France Télévisions à Bruxelles (Belgique).

200 milliards d'euros pour soutenir les PME

Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, a salué cet accord dont on connait les contours. "Il y a plusieurs étages dans la fusée. D'abord des garanties (...) pour soutenir les PME à hauteur d'environ 200 milliards d'euros. Ensuite, il y a également un mécanisme d'aide au maintien de l'emploi et de chômage partiel", poursuit Pascal Verdeau.