Coronavirus : l'essor de la vente directe

Avec la fermeture des marchés et face aux supermarchés bondés, pas facile de faire ses courses pendant la période de confinement contre le Covid-19. Il s'agit d'éviter au maximum les contacts et les foules importantes pour les acheteurs et continuer, tant bien que mal, à vendre ses produits pour les agriculteurs. Dans les hauteurs de Nice (Alpes-Maritimes), un couple de producteurs de fruits et légumes a trouvé une alternative. Ils proposent leurs denrées alimentaires directement dans des lotissements, grâce à une vente directe.

Un nombre de clients qui a doublé en deux semaines

Cette solution est appréciée par les clients. Résultat, en deux semaines leur nombre a doublé. Pas suffisant pour combler totalement le manque à gagner, mais un bon début. Ces maraîchers n'ont ainsi perdu qu'entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Dans la ferme du couple, l'activité tourne à plein régime, bien aidée par l'arrivée de main-d’œuvre grâce au mécanisme lancé cette semaine par le gouvernement.

