Coronavirus : l'Espagne enregistre 324 morts supplémentaires en 24 heures

L'Espagne est le troisième pays au monde ayant confirmé le plus de cas, derrière la Chine et l'Italie.

La situation continue à s'aggraver de l'autre côté des Pyrénées. L'Espagne enregistre, samedi 21 mars, 1 326 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. La veille, les autorités avaient fait état de 1 002 décès. Le nombre de morts dues au Covid-19 est donc en augmentation de 32% en 24 heures, selon le ministère de la Santé. Le nombre de cas dans tout le pays a quant à lui progressé de près de 25% depuis vendredi, passant de 19 980 à 24 926. La progression sur 24 heures de jeudi à vendredi avait été de 30% pour le nombre de morts et 16,5% pour celui des cas confirmés.

Les Espagnols soumis à un confinement strict

La région de Madrid reste de loin la plus affectée, avec 8 921 cas (près de 36% du total), devant la Catalogne (4 203), le Pays basque (1 725) et l'Andalousie (1 515). L'Espagne est le troisième pays ayant confirmé le plus de cas, derrière la Chine et l'Italie et devant l'Iran mais ces chiffres sont à relativiser puisqu'ils dépendent du nombre de tests réalisés.

Depuis une semaine, les 46 millions d'Espagnols sont en confinement strict et n'ont pas le droit de quitter leur domicile sauf pour travailler, faire des courses alimentaires, acheter des médicaments ou sortir brièvement leur chien.