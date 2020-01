Coronavirus : l'économie du tourisme touchée par le virus

Depuis 10 ans, ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter la France et ils sont parmi les plus dépensiers. Les touristes chinoises sont une manne économique menacée par le coronavirus. Des centaines de vols en provenance de Chine sont annulés. À Nice (Alpes-Maritimes), une guide spécialisée dans les touristes chinois a vu deux gros groupes importants renoncer à leur voyage sur la Cote d'Azur.

"On est sur une perte de 5 000 €"

Dans un hôtel du vieux Nice, 5% de la clientèle est chinoise et l'activité a déjà ralenti. "On vient d'avoir une annulation pour un groupe qui était prévu sur le carnaval de Nice (...) on est sur une perte de 5 000 €", confie Ingrid Farrugia de l'hôtel Beau Rivage. En ce qui concerne les touristes français qui souhaitaient se rendre en Chine, le syndicat des tour-opérateurs a recommandé la suspension de tous les voyages organisés jusqu'au 21 février inclus.

