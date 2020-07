Coronavirus : l'Amérique et l'Australie ne s'en remettent pas

Les derniers chiffres de la pandémie sont édifiants. Il y a plus de 11 millions de cas de Covid-19 à travers le monde. L’Australie a décidé d’isoler l’État de Victoria jusqu’au 29 juillet. La mesure concerne plus de 300 000 habitants et intervient après la découverte de 127 nouveaux cas de contaminations dans des immeubles densément peuplés.

Foyers de résurgence en Europe

Les États-Unis comptent plus de 130 000 morts et 11 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures en Floride. C'est plus que dans tous les pays européens au plus fort de l'épidémie. Le Mexique est devenu le cinquième pays le plus touché avec plus de 30 300 morts. En Europe, il y a quelques foyers de résurgence. Certains pays ont reconfiné une partie de la population, comme l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Portugal.













