Coronavirus: l'Allemagne dépasse le seuil du millier de cas

Le principal foyer de contamination se trouve en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le troisième pays le plus affecté en Europe après l'Italie et la France. L'Allemagne a dépassé le seuil du millier de cas de contamination au coronavirus avec 1 112 personnes répertoriées, ont annoncé les autorités lundi.

Il s'agit d'un bond de plus de 150 cas en moins de 24 heures, a annoncé lundi l'institut Robert Koch. Le principal foyer reste la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, à la frontière avec les Pays-Bas et la Belgique, avec près de 500 cas à lui seul, a précisé cet institut de référence qui supervise en Allemagne la recherche sur les épidémies et maladies.

Une population âgée, vulnérable face à l'épidémie

Dans cet Etat régional, le plus peuplé d'Allemagne, plusieurs rencontres de football pourraient être prochainement jouées à huis clos pour éviter la propagation du virus, comme c'est le cas en Italie. Le prochain derby du championnat national de 1ère division, entre les équipes du Borussia Mönchengladbach et de Cologne prévu mercredi, sera concerné par cette mesure.

L'Allemagne ne compte pour le moment pas sur son territoire de décès lié au coronavirus. Mais la situation pourrait rapidement évoluer, d'autant que le pays a l'une des populations les plus âgées d'Europe. Le gouvernement a par ailleurs annoncé lundi matin un paquet de mesures visant à soutenir son économie, la première d'Europe, face à l'incidence du coronavirus, qui fait craindre une récession dans la première puissance européenne.

Il a aussi appelé à interdire dans les prochaines semaines tous les rassemblements de plus d'un millier de personnes dans le pays, où l'inquiétude grandit de jour en jour face à l'épidémie.