Coronavirus : l'Allemagne confine à nouveau plus de 600 000 personnes

L'Allemagne a toujours été citée en exemple pour sa capacité à pouvoir contrôler l'épidémie de Covid-19. Mais mardi 23 juin, un nouveau foyer de 1 500 cas dans un abattoir inquiète et amène les autorités à prendre une décision radicale en reconfinant plus de 600 000 personnes dans le nord-ouest du pays au moins jusqu'au 30 juin. Sur place, le rues sont vides et les commerces fermés, comme dans la ville de Gütersloh. Les habitants quant à eux paraissant divisés face à cette nouvelle décision.

Une vague massive de dépistages

"C'est sans doute une bonne décision à prendre avant que des centaines de milliers de personnes soient malades", indique un habitant. "Je trouve ça très dur, alors que nous venions de juste de retrouver un peu de liberté", fait valoir une passante. Certains quartier sont cloisonnés avec des barrières, et les habitants placés sous surveillance de la police. Une campagne massive de dépistage est en cours pour déterminer l'ampleur de ce foyer de contaminations.



"On apprend que la Bavière vient de décider d'interdire de séjours dans ses hôtels de personnes provenant de zones à risques. Il y a même des immeubles entiers déjà en quarantaine très stricte à Berlin même. Bref, le retour de mesures drastiques, signe de vraies inquiétudes dans un pays qui a pourtant été très vite dans le déconfinement", explique depuis l'Allemagne le journaliste Laurent Desbonnets.

