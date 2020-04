Coronavirus : l'Agence internationale de l'énergie prévoit une chute historique (mais temporaire) des émissions de CO2

"Nous devrions assister bientôt à un fort rebond des émissions", met en garde l'agence, qui réclame une reprise fondée sur les technologies vertes.

La pandémie de Covid-19 devrait se traduire par une chute sans précédent des émissions mondiales de CO2 dans le secteur de l'énergie en 2020, a estimé, jeudi 30 avril, l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette baisse d'environ 8% serait la plus forte jamais enregistrée, six fois plus importante que le précédent recul enregistré en 2009 à la suite de la crise financière mondiale. Les émissions retrouveraient leur plus bas niveau depuis 2010.

"Ce déclin historique des émissions mondiales, conséquence de morts prématurées et d'un traumatisme économique à travers le monde, n'est absolument pas une cause de célébration", estime toutefois le directeur exécutif de l'AIE.

Si l'on se fie à ce qui s'est passé après la crise financière de 2008, nous devrions assister bientôt à un fort rebond des émissions avec l'amélioration des conditions économiques.Fatih Biroldirecteur exécutif de l'AIE

L'Agence internationale de l'énergie, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique, en profite donc pour plaider en faveur d'une reprise économique fondée sur les technologies vertes : renouvelables, efficacité énergétique, batteries, hydrogène ou encore la capture et la séquestration du carbone.