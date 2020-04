DIRECT. Coronavirus : les buralistes commencent à vendre des masques au grand public

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Dans leur tribune, ces experts reconnus du droit de la protection des données personnelles déclarent redouter un "détournement de la finalité" de l'application StopCovid, que le gouvernement souhaite déployer pour détecter et casser les chaînes de contamination lors du déconfinement. "Quelles seraient par exemple les conséquences de l'exploitation informatique de listes nominatives de personnes susceptibles d'avoir été infectées par le virus ?", s'interrogent-ils.

: Leur parole est rare, et leurs prises de position publiques encore plus. Dans une tribune que nous publions ce matin, une vingtaine de magistrats, avocats, spécialistes de la protection des données et experts en droit du numérique mettent en garde sur les risques que l'application StopCovid présente en termes de libertés individuelles. Parmi eux se trouvent une dizaine d'anciens de la Cnil, le gendarme de la protection des données personnelles, qui estiment que "la mise en œuvre de dispositifs de traçage ne saurait être envisagée sans garanties fortes, compte tenu des risques encourus".

: Bonjour à tous les deux. Vous êtes encore très nombreux à nous interpeller sur la manière de laver et entretenir les masques en tissus qui commencent à fleurir un peu partout en France. Nous avons réalisé deux infographies qui doivent vous permettre d'y voir plus clair. Et pour vous répondre, l'Afnor recommande l'utilisation du sèche-linge pour diminuer le temps d'exposition du masque à l'air libre, et indique que le repassage ne doit en aucun cas se substituer au lavage de ces masques.





: bonjour peut on passer le masque au fer a vapeur, qui pourrait eliminer le virus?

: Bonjour. Sur l'entretien des masques tissu, il est recommandé de les sécher au sèche-linge ? pour quelles raisons ? et si on n'a pas de sèche-linge, comment procéder

: Notre journaliste Solenne Le Hen a exceptionnellement pu visiter le service de gériatrie aiguë de l'hôpital Bretonneau, à Paris. Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, les soignants doivent redoubler de vigilance et d'attention avec les patients. Reportage.

: Bonjour , et merci pour votre question. L'idée du gouvernement est en tout cas de laisser le plus de latitude possible aux maires sur ce dossier. "Ça n'est pas moi qui peut dire [si une école doit rester fermée], ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale; c'est souvent le directeur de l'école, le maire et le représentant local de l'Éducation nationale, et j'ai totalement confiance dans ces trois acteurs", a prôné Edouard Philippe lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais certains élus s'inquiètent du possible engagement de leur responsabilité pénale dans la réouverture des écoles maternelles et élementaires, en cas de contamination d'enfants, d'enseignants ou de personnels.

: Bonjour franceinfo ! Une petite question : un maire peut-il s’opposer à la réouverture de l’école ? Et si oui a-t-il le pouvoir d’empêcher cette réouverture ? Merci et bonne journée

Terminons notre tour des kiosques avec le Courrier Picard. Le quotidien régional revient sur l'inquiétante alerte sur une recrudescence de cas évoquant la maladie de Kawasaki qui concerne une quinzaine d'enfants en France, selon Olivier Véran. Trois enfants ont été pris en charge à Amiens, selon le quotidien picard, mais ceux-ci ont été testés négatifs au Covid-19.







: La mairie UDI de Bobigny en Seine-Saint-Denis a proposé la semaine dernière la suppression pure et simple des loyers d'avril pour 4 000 familles locataires des HLM de la commune, afin d'aider les ménages qui subissent des pertes de revenus à cause du confinement. Mais l'Office public de l'habitat, gérant de ces immeubles, a refusé. Explications.

A l'approche du 1er-Mai, L'Humanité consacre sa une à ceux que le journal qualifie de "vrais premiers de cordée", qui continuent de faire tourner l'activité en cette période compliquée.







: Parmi les signes du désengagement progressif de l'Etat de l'économie évoqué par L'Opinion, on retrouve le dispositif de chômage partiel qui concerne plus d'un salarié sur deux du secteur privé. On a par exemple appris hier que les parents qui ne peuvent pas télétravailler et qui en bénéficient aujourd'hui ne seront plus concernés par cette mesure si ils refusent d'envoyer leur enfant à l'école à partir du 1er juin. A partir de cette date, une attestation démontrant que l'école est fermée ou ne peut pas accueillir un enfant devrait être nécessaire pour continuer à être couvert par le dispositif d'activité partielle, indique l'entourage de Muriel Pénicaud.

Jetons un oeil à la couverture de L'Opinion, qui se penche ce matin sur le désengagement progressif de l'Etat en matière d'économie à mesure que le confinement sera levé.







: Bonjour @Lila LYON et merci pour votre question. Je ne suis ni épidémiologiste et mes dons de clairvoyance ne me permettent pas de vous dévoiler en exclusivité la carte qui sera présentée ce soir par le ministère de la Santé. Il serait toutefois surprenant que l'est du pays ainsi que l'Ile-de-France, qui sont deux zones où de nombreuses personnes sont encore hospitalisées à cause du Covid-19, ne soient pas teintés de rouge. A l'inverse, le virus circule moins dans l'ouest de la France, qui devrait être classée verte. Il sera surtout intéressant d'observer les zones plus centrales, où les hôpitaux sont dans une situation moins tendue qu'au début de l'épidémie.

: Bonjour FIMerci pour votre implication. Pouvez-vous nous dire quelles sont les régions les plus touchées par le virus. Lila de Lyon

• Le gouvernement consulte aujourd'hui les partenaires sociaux sur les délicates modalités de déconfinement qui doit débuter le 11 mai, peu après avoir pris connaissance de l'ampleur des dégâts causés par le coronavirus sur l'activité économique au premier trimestre.



• C'est ce soir que les Français découvriront la carte de France teintée de vert et de rouge, ce qui permettra de se faire une idée à un instant T de la circulation du virus dans les différents départements. Lors du déconfinement, les départements rouges connaîtront des restrictions supplémentaires.



• 427 personnes sont mortes du coronavirus hier, ce qui porte le bilan à 24 087 décès. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué hier que les personnes mortes à leur domicile du virus seront comptabilisées en juin dans le total global.



• Deux études donnent des résultats différents sur le remdesivir, un des médicaments testés pour soigner le virus.