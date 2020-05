Coronavirus : "Je ne suis pas certaine qu'il y a eu une réelle prise de conscience du gouvernement" sur la question des moyens, estime un membre du collectif Inter-Urgences

Juliette Richard, infirmière aux urgences pédiatriques de Robert Debré estime qu'il faut aller plus loin qu'un fonds d'indemnisation pour les victimes professionnelles et bénévoles du coronavirus Covid-19.

"Je ne suis pas certaine qu'il y a eu une réelle prise de conscience du gouvernement", clame samedi 9 mai sur franceinfo Juliette Richard, infirmière aux urgences pédiatriques de Robert Debré, membre du collectif Inter-Urgences. Alors que deux députés, Christian Hutin (Mouvement des citoyens) et Régis Juanico (apparenté PS), souhaitent déposer un projet de loi pour constituer un fonds d'indemnisation pour les victimes professionnelles et bénévoles du coronavirus Covid-19, l'infirmière veut aller plus loin : "Cela fait plus d’un an qu’on réclame des moyens. Pour le personnel médical hospitalier, c’est une demande de revalorisation salariale pérenne qui est souhaitée et nécessaire."

franceinfo : Êtes-vous favorable à la création d'un fonds d’indemnisation pour les victimes professionnelles et bénévoles du Covid-19 ?

Juliette Richard : On est favorable à cette demande. Mais cela fait plus d’un an qu’on réclame des moyens. Pour le personnel médical hospitalier, c’est une demande de revalorisation salariale pérenne qui est souhaitée et nécessaire. Lorsqu’une énorme partie des services d'urgence avait fait la grève, il avait été proposé par Agnès Buzyn quelques petites primes qui allaient à peine jusqu’à 300 euros. Dans mon service de pédiatrie, on a reçu à peine 15 euros sur les 300 promis. Il y a une certaine frustration de ce côté-là. Il avait aussi été question d'une demande de revalorisation salariale puisqu’apparemment, on avait beaucoup de mal à recruter. Une autre proposition de Madame Buzyn, de l’ordre de 800 euros, encore sous forme de primes, avait été faite en début d’année. Mais elle ne concernerait que 15% du personnel. Les avancées financières ne sont pas là.

Avez-vous des nouvelles de la prime allant jusqu’à 1 500 euros devant être versée fin mai aux soignants en première ligne ?

Apparemment, les consignes pour le versement de cette prime ont été données tardivement aux services de paie, et on parle plutôt de fin juin. On ne comprend pas bien pourquoi, au niveau du décret concernant les Ehpad, il y aura une prime de 1 500 euros en zone difficile et 1 000 euros pour les autres zones. Même au niveau des professionnels hospitaliers, il y a des disparités. L’autre difficulté, c’est que ces primes, on sait quand on les touche que lorsque l’on reçoit leur notification par enveloppes, fermées et distribuées. Dans ce courrier est inscrit les calculs de répartition, que l’on n’arrive pas à comprendre. Un collègue peut bénéficier de cette prime, l’autre pas, au sein du même hôpital. Et ça créé un sentiment d’injustice. Surtout que je rappelle que les primes ne comptent pas pour notre retraite, et ça nous inquiète. On demande une revalorisation salariale pérenne de 300 euros par mois. Ça reste tout à fait raisonnable par rapport à la classification des salaires infirmiers en Europe.

Avec cette pandémie, il n’y a pas eu d’électrochoc et de prise de conscience quant à la situation des hôpitaux en France ?

Je pense qu'une prise de conscience a été faite au niveau des citoyens, qui nous comprennent et sont de manière générale très avenants. Les comportements ont changé au niveau des patients. Il y a une reconnaissance, un respect et une tolérance qui ont pu s’affirmer. Les gens sont plus patients. Avant, aux urgences, ils étaient agressifs mais là, ils sont plus apaisés, plus tranquilles. En revanche, je ne suis pas certaine qu'il y a eu une réelle prise de conscience du gouvernement. Ces demandes de revalorisation salariale, de lits supplémentaires et de personnel pour pouvoir gérer les vagues qui peuvent arriver n’étaient pas là par hasard. On l'avait pensé, on l'avait prédit. Avant de penser à un fonds d’indemnisation, il faut déjà repenser globalement l'hôpital et revaloriser les salaires. Et je ne parle pas que des urgences, mais des infirmiers et aides-soignantes de tous les services hospitaliers, parce que franchement, nos efforts sont quotidiens. Ils sont annuels, pas que en temps de grippe, de bronchiolite ou de Covid-19. Mais malheureusement, j’ai peur que cette pandémie donne envie à beaucoup de bons éléments du monde de l’hôpital de partir à cause de nos conditions de travail, et ce manque de revalorisation salariale.