Coronavirus : Jair Bolsonaro ne veut pas voir la réalité en face

À l'étranger, on a beaucoup parlé des États-Unis et du comportement de Donald Trump face à la crise sanitaire. Un autre chef d'État interpelle. Il s'agit de Jair Bolsonaro : le président d'extrême-droite du Brésil est accusé de passivité face à la pandémie. Il critique en permanence les dirigeants du Congrès, les gouverneurs et les maires qui défendent la politique du confinement.