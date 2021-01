Coronavirus: Israël, champion de la vaccination

En Israël, deux millions de personnes ont déjà reçu leur première injection, soit 20% de la population. L’étude menée par le ministère israélien de la Santé confirme l’efficacité du vaccin Pfizer. Au bout de deux semaines, le nombre de contaminations a baissé d’environ 50% chez ceux à qui on a administré la première dose.

Deux doses

Un chiffre rassurant, mais qui montre bien qu’une dose ne suffit pas. Il en faudra deux pour que le vaccin soit efficace. C’est la raison pour laquelle les autorités israéliennes, qui avaient songé à décaler la seconde injection pour offrir au plus vite et au plus grand nombre une protection minimale, ont fini par y renoncer. C’est bien au bout de trois semaines que la seconde injection aura lieu et pas plus tard. Israël est en tête dans la course à la vaccination, mais la guerre contre le Covid-19 est loin d'être gagnée. La campagne ne devrait pas avoir d’effet visible avant le début du printemps.