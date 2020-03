Coronavirus : ils fuient Paris

Faire vite et quitter Paris avant midi mardi 17 mars. A la gare Montparnasse, les parisiens quittent la capitale direction l’ouest de France. "On ne sait pas quand on revient donc on a tout emmené", explique une femme qui quitte Paris. Les gare sont saturées comme un jour de grand départ. Dans la précipitation, les voyageurs oublient les préconisations de distanciation. Trouver un train en circulation est la préoccupation qui prend le dessus, ainsi qu'avoir un plan de repli.

C’est un voyage inédit

Les parisiens fuient le confinement dans les petits appartements direction la campagne. "On part en Normandie, on a loué quelque chose pour quelques semaines pour les enfants, pour qu’ils puissent gambader un peu", témoigne un habitant de Paris. C’est un voyage inédit dont pour l’instant personne ne connaît la date retour.