Coronavirus : "Il y a beaucoup moins d’offres que les autres années" pour les jobs d'été, constate le Centre d’information et de documentation jeunesse

"Il n’y a pas beaucoup d’offres de jobs d’été, beaucoup moins que les autres années, a constaté vendredi 26 juin sur franceinfo, Isabelle Guérif, chargée de l'opération jobs d'été au Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) à Paris. Cette réduction du nombre d’offres liée à la crise du coronavirus induit "plus de compétition cette année, analyse Isabelle Guérif. Donc ce sont les jeunes les mieux préparés, et ceux qui ont vraiment insisté, qui sont super proactifs qui auront ces jobs".

Des milliers d'offres d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes

Signe toutefois d'espérance pour les jeunes en cette fin juin, Isabelle Guérif constate un rebond ces derniers jours, avec "des offres fraîches". "Petit à petit, le recrutement se met en place, jusqu’au dernier moment. On a des offres qui sont tombées aujourd’hui [vendredi 26 juin] pour être animateur au mois de juillet".

Ce qui redémarre, c’est le tourisme, l’animation, l’agriculture aussi. La restauration refonctionneIsabelle Guérif, responsable des jobs d'été au CIDJ à Parisà franceinfo

Selon la chargée de l'opération jobs d'été au Centre d’information et de documentation jeunesse, des disparités existent selon les régions. "Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des milliers d’offres. Il y en a en Normandie, dans le Grand Est, en Occitanie. Et il y a des régions où c’est un peu plus calme", détaille-t-elle. Concernant les secteurs qui recrutent, avec le déconfinement.