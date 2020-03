Coronavirus : "Il nous reste 50 000 de nos compatriotes qui sont hors de nos frontières", annonce Jean-Baptiste Djebbari

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Lundi, "nous avons opéré le retour de 17 000 Français et que depuis donc six jours, c'est plus de 80 000 Français qui sont rentrés en France. Il nous reste 50 000 de nos compatriotes qui sont hors de nos frontières", indique mardi 24 mars sur franceinfo, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports.

Beaucoup de Français sont bloqués à l’étranger en pleine épidémie de coronavirus : "Les principaux pays, c’est le Maroc, la Tunisie, mais singulièrement le Maroc. C’est plus de 20 000 Français qui ont été ramenés en 6 jours" du Maroc, indique-t-il. "Nous avons des coins qui sont plus difficiles que d'autres, notamment aux Philippines, avec des Français qui sont parfois un peu éparpillés entre guillemets sur des îles. Donc là, nous opérons des vols d'affrètement, des vols gouvernementaux", a-t-il expliqué.

Au-delà de ces pays, "il y a des Français un peu partout dans le monde qui sont partis pour leur voyage", rappel le secrétaire d’État. "Nous les avons bien en tête. Nous les avons recensés de façon efficace et les services d’Air France, notamment, travaillent ardemment à mettre en place les vols de manière à assurer leur retour", assure-t-il.

Selon lui dans 3 ou 4 jours, "tout le monde aura une solution", mais "il y aura forcément des problèmes qui sont plus compliqués que d'autres", a-t-il dit.