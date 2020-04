Coronavirus : hommage aux Français qui continuent de travailler malgré l’épidémie

En duplex jeudi 23 avril depuis un immeuble du 20e arrondissement de Paris, le journaliste de France Télévisions Madjid Khiat indique que sans les agents d’entretien et de nettoyage, "'il n’y a pas de collecte d’ordures et les halls d’immeuble peuvent se retrouver sales". Josette Vauquelin est agent de nettoyage et s’occupe de cinq immeubles par jour. Elle indique ne pas très bien vivre le confinement, "dans le sens où l’on sait que la crise n’est pas terminée. Mais ce qu’il faut, c’est être bien préparé de la part de notre entreprise".

Josette Vauquelin souligne la solidarité mise en place dans l’immeuble qu’elle est en train de balayer. "Ils ont entretenu l’immeuble avec les habitants, j’ai trouvé ça d’une très grande solidarité". Comme Josette Vauquelin, en France, 2,3 millions de personnes sont mobilisées dans toute la France durant le confinement mise en place pour endiguer le coronavirus.

