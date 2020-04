Coronavirus : faire ses courses autrement pour diminuer la propagation du virus

Contre la propagation du coronavirus Covid-19, des scientifiques ont des propositions chocs. “Tout part d’un constat. Vu la forte fréquentation des supermarchés, les gens se croisent souvent à moins d’un mètre. En conséquence, un groupement de médecins et de vétérinaires de Loire-Atlantique a formulé de nombreuses préconisations validées par l’Agence régionale de santé. Et parmi elles, l’installation d’un parcours à sens unique”, explique la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 13 Heures.

“Imposer un lavage des mains systématique à l’entrée”

L’idée de ce parcours, est de mettre en place un sens de déplacement avec des marquages et des sens interdits. “C’est un dispositif inspiré de ce qui se fait déjà chez le géant mondial de l'ameublement suédois. Si vous avez oublié un article, pas de panique : il vous suffirait de revenir dans le rayon en passant par l’allée d’à côté en effectuant une petite boucle. Et puis, par ailleurs, ces scientifiques préconisent aussi d’appliquer le principe ‘un produit touché est un produit mis dans le caddie’ et imposer un lavage des mains systématique à l’entrée”, poursuit la journaliste.