Coronavirus : en France, du relâchement dans l’air ?

Tout le monde ne réagit pas de la même manière face à l’épidémie de coronavirus, qui est toujours présente, bien qu’en baisse en France. Vendredi 26 juin au soir à Paris, à l’heure de la sortie des bureaux, les masques sont tombés lors des apéros entre amis, mais la vigilance reste. Sur les quais du canal Saint-Martin, les groupes sont assez éloignés les uns des autres. "On est en petit comité, on ne fait pas de rassemblement", explique un jeune homme présent.

"On boit dans les mêmes bouteilles"

Sur l’esplanade des Invalides, c’est aussi au grand air qu’on profite des températures estivales. La plupart l’admettent, les gestes barrière ont rapidement été oubliés. À Marseille (Bouches-du-Rhône), toutes les règles sanitaires ont été rapidement oubliées par les groupes de jeunes sur la plage. "On est tous collés, on boit dans les mêmes bouteilles", rapporte une jeune femme. "Il y a toujours des risques, mais si on ne sort pas on ne vit plus", rapporte une autre.

Le JT

Les autres sujets du JT