Coronavirus : en Espagne, les malades convalescents sont logés à l’hôtel

Devant un hôtel 5 étoiles de Barcelone, ce ne sont plus des touristes mais des patients atteints du coronavirus Covid-19 qui arrivent par bus entiers. Après plusieurs jours d'hospitalisation, ils vont finir leur convalescence dans un hôtel. Six établissements barcelonais ont mis à disposition leurs locaux pour accueillir des malades moins graves et permettre de désengorger les hôpitaux.

2 500 chambres d’hôtels libérées pour accueillir les malades

Un à un, les patients sont amenés à l'intérieur pour un contrôle sanitaire. Certains d'entre eux sont complètement désorientés. "Je viens de passer 15 jours à l’hôpital et là je suis perdu. Même si je préférerais rester avec ma famille, je dois rester ici", explique un malade. Installés dans leurs chambres, les malades n'en ressortiront qu'une fois guéris. Au total, 2 500 chambres d’hôtels ont été mises à disposition des autorités à Barcelone.

