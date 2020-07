Coronavirus : deux projets de vaccins très prometteurs

C’est un espoir qui voit le jour dans une course contre la montre à travers le monde. Deux projets de vaccins contre le Covid-19 ont produit une réponse immunitaire et démontré leur sûreté pour les patients. Le premier est britannique, développé par AstraZeneca en collaboration avec l’université d’Oxford. Les données ont montré que le traitement était sûr en ce qui concerne la phase initiale de l’essai clinique. AstraZeneca assure pouvoir fournir 400 millions de doses d’ici la fin 2020.

D’autres essais à effectuer

Le second projet est chinois, financé par CanSino Biologics et sur lequel travaillent des chercheurs de Wuhan. Leur essai a provoqué une forte réaction d’anticorps chez la plupart des 500 participants au test. Ces essais cliniques sont encore dans une phase préliminaire. Leur efficacité devra être établi dans un essai de phase 3 sur un nombre de personnes plus important avant d’envisager leur commercialisation à grande échelle. 160 projets sont en cours dans le monde.

