VIDEO. Peut-on trouver des traces de coronavirus dans la mer ?

Une récente étude menée par l’institut Ifremer, dont les résultats ont été dévoilés sur le plateau du 13h par François Beaudonnet, s’intéresse à la qualité des eaux de notre littoral. Peut-on trouver des traces de coronavirus dans la mer ? "Non, il n’y a pas de coronavirus dans l’eau de mer", explique le journaliste, qui précise néanmoins que la question est légitime.

"Des engrais polluent 7% du littoral"

"La question aurait pu se poser, car on sait que le virus est présent dans les eaux usées et donc qu’il pourrait aller jusqu’à la mer. Mais, bonne nouvelle ce n’est pas le cas", affirme-t-il, ajoutant alors que les eaux de mer sont de plus en plus propres au cours de ces 30 dernières années, malgré quelques petits points négatifs. "Dans près de 80% des zones côtières, on note la présence de l’Escherichia coli, une bactérie, donc les coquillages doivent être lavés avant d’être consommés et puis il y a des engrais qui polluent 7% du littoral", détaille François Beaudonnet.

