Coronavirus : des questions se posent aux Etats-Unis

La moitié des personnes infectées se trouvent à New York. Comment est-ce possible? "New York est une bombe démographique. La ville compte neuf millions d'habitants mais l'ensemble de l'agglomération urbaine, c'est plutôt 20 millions de personnes. Avec cette densité, le virus circule très vite. En dehors de New York et de la Californie, le virus ne s'est pas propagé très vite. Le reste de l'Amérique, ce sont des banlieues résidentielles, des jardins", explique Loïc de la Mornais.

25 Etats confinés seulement

Une inquiétude parce que le cap fixé par Trump n'est pas clair. "Il n'y a pas de cap clair à la Maison Blanche. Trump semble avoir pris la mesure de la catastrophe puisqu'il a ordonné à Ford ou General Motors de construire des respirateurs, mais il n'y a pas de confinement généralisé, donc les gouverneurs font ce qu'ils veulent dans leur coin. 25 Etats sur 50 ont pris des mesures de confinement, les autres n'en ont quasiment pas", ajoute Loïc de la Mornais.