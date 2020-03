Coronavirus : le pic de contagion attendu fin avril aux États-Unis

La ville de New York est la plus touchée et la situation s'empire. "Les États-Unis sont devenus le pays qui compte le plus de cas de malades liés au Covid-19 au monde. Nous avons donc supplanté la Chine et l'Italie qui en comptaient 80 000 et bientôt, d'ici la fin du week-end, les États-Unis passeront la barre symbolique des 100 000 cas", explique Agnès Vahramian.

Detroit et la Nouvelle Orléans inquiètent aussi

New York est évidemment le cas le plus symbolique avec 393 morts à cette heure sur les 1 100 que compte le pays. Un des hôpitaux du centre de Manhattan a dû installer des camions frigorifiques. "1 090 personnes sont sous respirateur et elles doivent se les partager", continue la journaliste. D'autres endroits sont préoccupants dans le pays comme à la Nouvelle Orléans et dans les quartiers pauvres de Detroit où il règle une forte obésité dans la population.

