Coronavirus : des mesures de sécurité drastiques en Chine

La chine se barricade. Depuis jeudi 23 janvier, Wuhan, ville épicentre du coronavirus, est coupée du monde. La circulation des véhicules est interdite. "Il règne ici un silence étonnant pour une ville de 11 millions d'habitants, sauf à certains endroits ou des haut-parleurs invitent les gens à se rendre à l'hôpital s'ils ont de la température", rapporte le correspondant Arnauld Miguet depuis Wuhan.

56 millions de Chinois isolés

En Chine, 16 autres villes sont à l'isolement et au total, 56 millions de Chinois sont en quarantaine. "A Pékin et à Shanghai, où un premier cas mortel a été décelé, les véhicules non immatriculés dans ces villes, venant de l'extérieur, ne peuvent plus y pénétrer", poursuit le journaliste. Par ailleurs, le président a interdit tous les voyages de groupes en Chine et à l'étranger, en cette période de vacances.

