Coronavirus : vers un rapatriement des Français présents à Wuhan ?

En Chine, 56 millions de personnes sont confinées. 41 personnes sont décédées à cause du coronavirus. Samedi 25 janvier, l'armée chinoise a envoyé dans la zone interdite 450 médecins militaires. Le rapatriement des ressortissants français se prépare. "C'est une mesure d'exception négociée entre Paris et Pékin. Mais les Français coincés à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, pourraient être autorisés dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à quitter la ville en autobus", explique le journaliste Arnauld Miguet.

"Que va-t-il se passer une fois sortie de la zone ?"

"Un recensement des candidats au départ est actuellement en cours. Il y a certaines familles qui ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas partir et puis il y a ceux qui s'interrogent : que va-t-il se passer une fois sortie de la zone ? Y aura-t-il une nouvelle quarantaine ? Et puis surtout 'quand pourrons-nous revenir ?' se demandent beaucoup. Puisqu'une majorité vit et travaille ici à Wuhan (Chine), une ville qui compte quelque 500 expatriés français", indique le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT