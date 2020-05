Coronavirus : des essais cliniques très attendus

C’est attendu depuis mars. Comme l’avait annoncé le gouvernement, des essais cliniques vont essayer de trouver plusieurs potentiels remèdes au Covid-19. Les essais Discovery doivent permettre d’y voir plus clair en testant notamment l’effet du Remdesivir, utilisé contre le virus Ebola par le passé ou même le Kaletra qui sert dans la lutte contre le VIH, ainsi que l’hydroxychloroquine qui est déjà connu en France.

3 200 patients concernés, dont 800 en France

Huit pays participent à ces essais. Cela concerne un total de 3 200 patients dont 800 rien qu’en France. Si la France a fait sa part du travail, la collaboration s’avère plus compliquée dans le reste du monde. "Chaque pays a travaillé pour lui, et on a beaucoup de mal à coopérer", annonce le professeur Yazdanpanah. Une situation qui s’explique notamment par la forte concurrence dans ces recherches : 1 605 essais cliniques ont actuellement lieu dans le monde, dont 36 en France.





Le JT

Les autres sujets du JT