Coronavirus : des chiffres toujours en hausse

Les derniers chiffres communiqués par Santé publique France, vendredi 9 octobre, confirment une accélération importante de l’épidémie de Covid-19. "On a compté plus de 20 000 nouveaux cas en 24 heures pour la première fois. Pour comparer, il y a deux semaines, on en était à 14 412", précise Emmanuelle Lagarde sur le plateau du 12/13.

Le taux de positivité dépasse les 10%

Le taux de positivité est également en hausse. Il s’agit du nombre de cas positifs pour 100 tests effectués, qui est passé au-dessus de 10%. "Là aussi, c’est une première, il y a deux semaines, on en était à 7,2% seulement", ajoute la journaliste. La situation sanitaire n’est toutefois pas comparable à celle du printemps dernier. "Au printemps dernier, il n’y avait pas cette campagne de tests massifs", indique Emmanuelle Lagarde.





