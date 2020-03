Coronavirus : des associations réclament des mesures "urgentes" pour les migrants

Vingt-quatre associations, dont l'Auberge des migrants et Médecins du monde, ont adressé un courrier, lundi, aux préfectures du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi qu'aux maires de Calais et Grande-Synthe, où vivent des centaines de migrants.

Des migrants marchent dans un camp à Calais (Pas-de-Calais), le 26 novembre 2019. (DENIS CHARLET / AFP)