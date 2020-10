Coronavirus : de nouvelles restrictions encore à l'étude

C.Cabral, D.Tanchereau, L.Gaiùard, A-S, Sfez, D.Demangeat

C.Cabral, D.Tanchereau, L.Gaiùard, A-S, Sfez, D.Demangeat France 3 France Télévisions

L'épidémie gagne du terrain en Île-de-France. Quelles formes pourraient prendre les nouvelles mesures sanitaires ? Première hypothèse, un couvre-feu avancé à 19h et un confinement le week-end. La généralisation du télétravail pourrait être envisagée. Face à la situation, la question d'un nouveau confinement se pose. Il serait plus court que le premier, avec la conservation des activités scolaires et économiques. Les Franciliens doivent se préparer à voir leurs habitudes à nouveau bousculées.



Tous les scénarios sont à l'étude

Deux conseils de défense en deux jours, le président Macron accélère le calendrier. En direct du Palais de l'Élysée (Paris), Catherine Demangeat, journaliste pour France Télévisions, explique le mardi 27 octobre que "l'exécutif souhaiterait obtenir un consensus politique". Jean Castex va entamer une série de consultations. Il recevra les chefs de partis, présidents de l'Assemblée et du Sénat, les associations d'élus puis les syndicats. "Il ne s'agit pas seulement d'informer, mais d'échanger", précise Catherine Demangeat. Le président pourrait annoncer de nouvelles restrictions dans une allocution, mercredi 28 octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT