Coronavirus : courir ou pédaler, c'est bon pour l’immunité... à condition de respecter les distances de sécurité

Une équipe de chercheurs en aérodynamique s’est penchée sur la propagation des postillons, éternuements, toux, et autres gouttelettes produites par les coureurs et cyclistes. Selon eux, ce flux potentiellement contaminant s’étalerait sur plusieurs mètres, bien au-delà des préconisations gouvernementales de distanciation.

Le gouvernement français préconise, à l’heure du confinement et du coronavirus Covid-19, aux coureurs et cyclistes de pratiquer leur activité sportive en gardant une distance minimum d’un à deux mètres entre les sportifs pour éviter d’être contaminé.

>> Coronavirus : suivez en direct toutes les informations liées à la pandémie de Covid-19

Vendredi 10 avril, une étude réalisée par Ansys, un éditeur de logiciels spécialisé en simulation numérique, préconise de son côté d’espacer encore plus l’écart avec les autres personnes. Cette équipe d’ingénieurs belges et néerlandais en aérodynamique s’est ainsi penchée sur la propagation des postillons, éternuements, toux, et autres gouttelettes produites par les coureurs et cyclistes, un flux potentiellement contaminant qui, selon eux, se disperserait derrière le sportif sur plusieurs mètres. Aussi recommandent-t-ils aux coureurs qui font leur sport l’un derrière l’autre de respecter une distance d’au moins trois mètres, et idéalement qu’ils ne courent pas sur la même ligne. Les cyclistes, eux, devraient respecter une distance de sécurité d’au moins dix mètres.

Une distance parfois difficile à respecter dans des métropoles comme Paris, par exemple. Faut-il pour autant s’interdire le sport en plein air ? Non, au contraire, martèle le Pr Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'université Paris Descartes et directeur de l'Irmes, l’Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport. "Dans un groupe humain, nous partageons énormément de choses, y compris notre virome et notre bacteriome, ce n’est pas nouveau", note-t-il. La question qui se pose, indique le Pr Toussaint, est plutôt celle de savoir si nous considérons cette donnée comme un risque ou non : "À cet égard, indique-t-il, dans le cas précis du joggeur amateur qui court pour faire de l’exercice, il faut absolument rappeler que le risque d’être infecté est très faible…"

Au contraire, c’est en développant une bonne condition physique que nous renforçons notre capacité de réponse immunitaire. De toutes les capacités dont nous disposons actuellement, celle-là est la plus importante.Pr Jean-François Toussaintà franceinfo

"Les deux principaux facteurs de risques sont la sédentarité et l’obésité, rappelle par ailleurs Jean-François Toussaint. Sur les 7 000 personnes actuellement en réanimation, il ne faut pas oublier que 83% sont des personnes en surpoids ou souffrant d’obésité. Et ce ne sont pas forcément les personnes que vous auriez rencontrées lors de votre jogging."

À distance, masqués et plutôt cote à cote

Que les coureurs et cyclistes continuent donc à pratiquer leur sport préféré, en adoptant un comportement prudent et responsable. "Il ne faut pas balayer d’une main ces résultats de cette étude, qu’il faut prendre pour ce qu’elle est, prévient ainsi le Pr Odile Launay, infectiologue et responsable du centre de vaccinologie Cochin à Paris. Ce virus est beaucoup plus contagieux que ce que nous avions imaginé et toutes les tentatives de réponses sont à prendre en compte."

"Peut-être que s’éloigner de deux ou trois mètres, ce peut être bien ?", suggère-t-elle. En rappelant qu’un masque, quelle que soit la distance qui sépare les coureurs, s’avèrera alors un fiable compagnon de route. Les chercheurs auteurs de l’étude font remarquer, enfin, qu’à distance respectable, ce sont les sportifs qui se placent cote à cote qui prennent le moins de risque, puisque le flux contaminant se trouve… derrière eux.