Coronavirus : coup d’arrêt dans la course au vaccin

Il faisait partie des favoris pour parvenir à faire cette découverte scientifique espérée par le monde entier. Le laboratoire Astra Zeneca a préféré suspendre ses essais pour le vaccin contre la Covid-19. Une des personnes testant leur traitement a eu une mauvaise réaction au médicament. Cela marque un coup d’arrêt dans ces recherches scientifiques.

Une course mondiale au vaccin

De nombreux pays investissent massivement dans la recherche pour tenter d’élaborer en vaccin. Outre Astra Zeneca, les laboratoires chinois Sinovac et Sinopharm ainsi que les américains Moderna et Pfizer/BioNTech sont les plus avancés. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump en fait un argument en vue de la prochaine campagne présidentielle. Il a même promis à son peuple qu’un vaccin verrait le jour d’ici la fin de l’année 2020. Les laboratoires se retrouvent donc mis sous pression par des États qui ont investi massivement dans la recherche.

Le JT

Les autres sujets du JT