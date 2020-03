Coronavirus : confinement, mode d’emploi

Le confinement sanitaire lié au Covid-19 a officiellement été instauré en France, à partir de la mi-journée du 17 mars. Pendant 15 jours, sortir dans les rues sans motif ne sera plus autorisé. Une attestation de déplacement dérogatoire agit comme seul justificatif d’une présence à l’extérieur. Elle est téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur, mais peut être aussi recopiée sur papier libre. L’attestation dûment remplie justifie les trajets du domicile jusqu’au travail, si le télétravail n’est pas disponible, les rendez-vous médicaux ainsi que les courses alimentaires de première nécessité.





Les établissements jugés de nécessité première restent ouverts

Les forces de l’ordre seront en charge d’appliquer ces mesures. « Le confinement reposera sur des contrôles et des points de contrôles fixes, mais aussi des points de contrôles mobiles, à la fois sur les axes principaux et secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera policiers et gendarmes », Indique Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur. Les bureaux de presse, banques, commerces alimentaires, stations-services, postes et pharmacies resteront ouverts pendant cette quinzaine de jours. Quant aux transports, ils tourneront au ralenti.