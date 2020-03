Coronavirus : comment sont choisies les classes fermées ?

D'abord ceux de l'Oise, du Haut-Rhin et à Ajaccio (Corse-du-Sud) et depuis jeudi 12 mars de nouveaux établissements scolaires, dans 16 communes autour de Montpellier (Hérault), dans l'ensemble de la Corse et dans un village de l'Ille-et-Vilaine. Face à l'avancée de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national, des écoles, des crèches, des collèges et des lycées ont été fermés ces derniers jours. D'un autre côté, la découverte d'un cas de contamination dans une école parisienne n'a donné lieu à aucune fermeture ni mise en quarantaine.

"Tout cela parait invraissemblable"

"On est très étonnés et très inquièt aussi. On a reçu des marques d'inquiétude d'énormément de parents, de colère aussi parfois. On vient d'apprendre jeudi qu'un cas de virus a été détecté chez un enseignant de l'université de Tolbiac (Paris) et le président de l'université a décidé de fermer. Tout cela parait invraissemblable", explique Jean-Pierre Grison, de la fédération des parents d'élèves Peep.

Le JT

Les autres sujets du JT